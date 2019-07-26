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Оскар: общался с двумя клубами из Милана, хочу играть в Италии

Оскар: общался с двумя клубами из Милана, хочу играть в Италии
Футбол / Италия 0

Бразильский полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар сообщил, что хочет перейти в один из итальянских клубов.

«В последние недели разговаривал с двумя клубами из Милана. Не могу вдаваться в подробности, но скажу следующее: я хочу играть в Италии», — приводит слова Оскара Passioneinter.

27-летний Оскар является воспитанником «Сан-Паулу». Затем он стал игроком «Интернасьонала», из которого в 2012 году перешёл в «Челси». Сумма трансфера составила € 32 млн. В январе 2017 года хавбек перебрался в «Шанхай СИПГ» за € 60 млн. В составе китайского клуба бразилец принял участие в 108 матчах во всех турнирах, стал автором 35 забитых мячей, а также 57 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца 2020 года.

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