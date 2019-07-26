Парфёнов: «Уралу» не хватило души в первом тайме матча с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2).
«Первый тайм был провальным в плане того, что не хватило души. Не хватило страсти, что было у «Динамо», — они этим воспользовались. Во втором тайме вернулись, но ничего не смогли сделать. У нас было медленное движение мяча, не было агрессии. Это сыграло большую роль в первом тайме.
Давило ли первое место? Это вопрос про первый тайм. Медные трубы — это тоже испытание. Это урок, нужно делать правильные выводы, всё в наших руках. Но те мячи за нас никто не забивал, команда делала это своим трудом. Я вижу ребят каждый день, вижу, что они хотят сделать.
Что касается Эль-Кабира, то по индивидуальным мы поговорим сами, это дело раздевалки. Чернов из ЦСКА? Ничего не могу сказать.
Мы плохо играем с «Динамо» в Москве? Так получается, приезжаем в такое время", — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 июля 2019
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