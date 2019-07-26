Паршивлюк: считаю, что «Динамо» реабилитировалось за проигрыш «Рубину»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).
«Не знаю, что не получалось в первых турах. Может, просто первые матчи, футболисты притирались друг к другу, всё же новая команда. Первый тайм в Туле был хороший, с «Рубином» была другая игра. Сегодня же у нас была цельная игра. У нас не было шансов на ошибку после неудачи с Казанью. Хотели реабилитироваться перед болельщиками после поражения в матче с «Рубином». Считаю, нам это удалось.
Не знаю, почему всё время проваливаемся во втором тайме. Возможно, психология, хотели удержать счёт. Но всё хорошо закончилось, ноль удержали, это придаст нам уверенности перед следующей игрой», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 26 июля 2019
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