Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Китае. 30-летний валлиец подпишет трёхлетний контракт с «Цзянсу Сунин», утверждает Marca.
Принципиальная договорённость о сделке достигнута, сторонам осталось уладить незначительные детали. В Китае Бэйл будет зарабатывать € 22 млн в год.
Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне вингер на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космина Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).
Ранее в «Цзянсу Сунин» перешёл защитник Жоао Миранда. За китайскую команду выступают также форварды Алекс Тейшейра, Эдер и защитник Габриэль Палетта.
- 26 июля 2019
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