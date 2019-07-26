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Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае

Источник: Бэйл продолжит карьеру в Китае
Футбол / Испания 0

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Китае. 30-летний валлиец подпишет трёхлетний контракт с «Цзянсу Сунин», утверждает Marca.

Принципиальная договорённость о сделке достигнута, сторонам осталось уладить незначительные детали. В Китае Бэйл будет зарабатывать € 22 млн в год.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне вингер на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космина Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

Ранее в «Цзянсу Сунин» перешёл защитник Жоао Миранда. За китайскую команду выступают также форварды Алекс Тейшейра, Эдер и защитник Габриэль Палетта.

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