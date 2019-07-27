Фаны извинились перед «Динамо», Панченко расцеловал Жоаозиньо. Яркие фото матча
26 июля в Москве на стадионе «Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» в матче третьего тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Артур Юсупов, ему ассистировал Жоаозиньо. В середине тайма преимущество московского клуба удвоил Кирилл Панченко. Голевой передачей отметился Рамиль Шейдаев. Для «Динамо» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
«Динамо», набрав четыре очка, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (6) опустился на 2-е место.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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