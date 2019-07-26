Шунин: игроки «Динамо» не обращали внимания на слухи о возможном уходе Хохлова

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Выходили только побеждать. Победа была нужна как воздух, третий матч, нужны очки, тем более играли дома. Нам очень помогала поддержка болельщиков сегодня, спасибо им, сегодня их было очень много.

Договаривались, что будем во втором тайме так же уверенно действовать. Но создали себе несколько моментов, после чего начали уже играть в футбол и довели дело до конца. Чуть понервничали, но это футбол. Против нас играют хорошие команды, которые хотят создавать моменты и побеждать.

Реакция на слухи о возможном уходе Хохлова и приходе Бердыева? Вообще ничего не читаю, не слышал об этом. Когда команда долго не выигрывает, всегда вокруг неё возникает негатив. Нужно уметь отключаться и делать свою работу. Вся команда очень настраивалась и готовилась к этой игре. Нам нужна была победа. Мы не обсуждали эту тему с игроками. Вокруг каждой команды всегда есть слухи. Но мы ни на что не обращали внимания», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.