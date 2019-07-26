Рыков: неприятно, что болельщики «Динамо» освистали команду в первом матче

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Мы вышли и очень хотели забить. Хотелось быстрый гол, потом получилось. Было желание, чтобы общее давление на команду спало.

Не сказал бы, что мы сбавили во втором тайме, просто хотели больше сыграть на контратаках. Да, давно не играл по 90 минут, устал, поэтому вышел последним из раздевалки. Выиграли на новом стадионе при мне? Видимо, ждали меня, чтобы победить. Опасений из-за подключений Паршивлюка вперёд не было, он любит подключаться. Мы спокойно сыграли, раз не пропустили, а дальше уже тренер все разберёт. Что касается Шиманьски, то он привыкает к чемпионату, видно, что у него есть качества, но надо расти и расти. Мы ждём от него голов и передач.

Баннера болельщиков с извинениями, если честно, не видел — устал. Было неприятно, что освистали — первую игру проиграли, и такие эмоции. Если болеешь за клуб, то должен поддерживать. Но эту ситуацию в команде не обсуждали. Что касается давления, то журналисты любят писать, это их работа. Мы меньше читаем. Всё, вышли на поле и показали, что доказывать всё надо там. Мой дальний удар? Зона просто была свободна, вот и подключился вперёд, пробил», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.