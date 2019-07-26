Источник: форвард «Лилля» Леау перейдёт в «Милан» за € 35 млн
«Милан» согласовал трансфер португальского нападающего «Лилля» Рафаэла Леау, утверждает Football Italia со ссылкой на RMC Sport.
По данным источника, форвард обойдётся итальянскому клубу в € 35 млн. Также «Лилль» сохранит за собой 20 процентов суммы возможного последующего трансфера игрока. В ближайшее время португалец прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование. Также на Леау претендовал «Наполи», но неаполитанцы решили сконцентрироваться на трансфере его партнёра по команде — Николя Пепе.
20-летний Леау выступает за «Лилль» с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах французского национального чемпионата (16 — в основном составе), забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.
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