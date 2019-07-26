«Реал» решил оставить Хамеса в команде

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
В услугах Хамеса наиболее заинтересованы «Наполи» и другой клуб из столицы Испании — «Атлетико». Ранее стало известно, что «матрасники» близки к приобретению 28-летнего игрока национальной команды Колумбии.
Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Последние два сезона хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.
В минувшей кампании Хамес на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.
- 27 июля 2019
-
00:52
-
00:25
- 26 июля 2019
-
23:50
-
23:36
-
23:29
-
23:25
-
23:24
-
23:06
-
23:05
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:41
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:14
-
22:05
-
21:53
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:52
-
20:42
-
20:35
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:31
-
19:30
-
19:17
-
19:09
-
18:53