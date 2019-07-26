«Реал» решил оставить Хамеса в команде

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».

В услугах Хамеса наиболее заинтересованы «Наполи» и другой клуб из столицы Испании — «Атлетико». Ранее стало известно, что «матрасники» близки к приобретению 28-летнего игрока национальной команды Колумбии.

Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Последние два сезона хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.

В минувшей кампании Хамес на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.