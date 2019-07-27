«Норрчёпинг» не подтвердил слухи о медобследовании Ларссона в «Спартаке»

Шведский «Норрчёпинг» не подтвердил информацию о том, что нападающий Йордан Ларссон прошёл медицинское обследование в московском «Спартаке».
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что Ларссон прибыл в Москву и посетил клинику перед подписанием договора с красно-белыми.
«Никакой новой информации о переходе Ларссона нет", — приводит слова президента «Норрчёпинга» Петера Ханта Corren.
22-летний Йордан является сыном знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона. Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.
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