Источник: здоровье Беккенбауэра сильно ухудшилось

Состояние здоровья выдающегося защитника «Баварии» и сборной ФРГ Франца Беккенбауэра сильно ухудшилось с апреля нынешнего года, сообщает Spiegel со ссылкой на медицинскую справку, которую адвокаты 73-летнего чемпиона мира и Европы предоставили Федеральному прокурору Швейцарии,.
Ранее сообщалось, что юридическими органами Швейцарии в 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя оргкомитета чемпионата мира 2006 года Беккенбауэра и его коллег — бывшего президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха, вице-президента оргкомитета ЧМ-2006 Тео Цванцигера и гененерального секретаря Немецкого футбольного союза Хорста Рудольфа Шмидта. все они обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств в целях продвижения заявки Германии на проведение мирового первенства 2006 года.
- 27 июля 2019
-
01:22
-
00:53
-
00:52
-
00:25
- 26 июля 2019
-
23:50
-
23:36
-
23:29
-
23:25
-
23:24
-
23:06
-
23:05
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:41
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:14
-
22:05
-
21:53
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:52
-
20:42
-
20:35
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:31
-
19:30
-
19:17