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Источник: здоровье Беккенбауэра сильно ухудшилось

Источник: здоровье Беккенбауэра сильно ухудшилось
Футбол / Германия 0

Состояние здоровья выдающегося защитника «Баварии» и сборной ФРГ Франца Беккенбауэра сильно ухудшилось с апреля нынешнего года, сообщает Spiegel со ссылкой на медицинскую справку, которую адвокаты 73-летнего чемпиона мира и Европы предоставили Федеральному прокурору Швейцарии,.

Ранее сообщалось, что юридическими органами Швейцарии в 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя оргкомитета чемпионата мира 2006 года Беккенбауэра и его коллег — бывшего президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха, вице-президента оргкомитета ЧМ-2006 Тео Цванцигера и гененерального секретаря Немецкого футбольного союза Хорста Рудольфа Шмидта. все они обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств в целях продвижения заявки Германии на проведение мирового первенства 2006 года.

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