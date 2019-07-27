Чемпион мира по пляжному футболу: Леонов — самый сильный русский футболист

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу, обладатель большого количества личных наград Жуан Виктор Сараива полагает, что российский пляжный футбол сделал большой шаг вперёд.

«Считаю, что российский пляжный футбол сделал большой шаг вперёд. Это видно по организации соревнований, прогрессу местных тренеров, клубов и игроков. Но самое важное, что растёт интерес к этому виду спорта. В 2014 году на наши матчи ходило не так много зрителей. Сейчас ситуация совсем иная.

Самый сильный российский футболист? Назову Илью Леонова. Он самый сильный русский, с кем мне приходилось играть в одной команде. Он был мозгом «Локомотива». Также я хотел бы выделить Андрея Бухлицкого и Егора Шайкова. Они большие мастера, которые пригодились бы любой команде", — приводят слова Сараива «Известия».