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«Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» может обменять нападающего команды Пауло Дибалу на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что аргентинским футболистом интересуется «Тоттенхэм Хотспур», но «Ювентус» отклонил предложение.

Также в СМИ появилась информация, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо контактировал с агентами 25-летнего игрока «старой синьоры».

Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На его счету 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В туринский клуб форвард перешёл летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн.

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