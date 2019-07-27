Чемпион мира по пляжному футболу: Роналду мог бы быть лидером даже в водном поло

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу португалец Маджер заявил, что считает соотечественника Криштиану Роналду лучшим футболистом всех времён, и добавил, что нападающий «Ювентуса» мог бы быть одним из лучших даже в водном поло.
«Мне кажется, что во всех видах спорта, где есть мяч, Криш мог бы быть лидером. Даже в водном поло. Он величайший в истории. Лучший футболист всех времён. Здесь я категоричен.
Не могу назвать его своим близким другом, но, когда мы с ним общаемся, я не чувствую никакого дискомфорта. Он простой, очень приятный, отзывчивый парень. Никакого превосходства или надменности с его стороны не ощущается. Предложу ли ему после завершения карьеры помочь сборной Португалии по пляжному футболу? Хорошая идея! Будем надеяться, что он согласится на это предложение», — приводят слова Маджера Известия.
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