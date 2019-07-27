Симеоне — о разгроме «Реала»: не считаю матч показателем разницы между клубами

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал крупную победы команды над мадридским «Реалом»​ в матче Международного кубка чемпионов со счётом 7:3, отметив, что не считает матч показательным.



«Мы хорошо подготовились к этой игре. Я не спешу и живу реальностью момента. Это была хорошая игра. Теперь ждём следующей игры. Я не считаю этот матч реальным показателем разницы между клубами», — приводит слова Симеоне испанское издание Marca.

«Атлетико» победил «Реал» — 7:3, сыграв самый результативный матч с«Королевским клубом» в истории. Покер оформил нападающий Диего Коста. Сербский новичок «Реал» Лука Йович на 24-й минуте получил травму в столкновении с вратарём «матрасников» Яном Облаком.

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