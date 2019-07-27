Гризманн: лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси

Французский игрок «Барселоны», недавно перешедший в каталонский клуб из мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что с нетерпением ждёт начало испанского чемпионата, когда он сможет выходить на поле вместе с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.



«Когда я лежу в кровати, начинаю представлять, как буду играть с Лео Месси и как мы будем забивать голы, – цитирует Marca Гризманна», — приводит слова Гризманна испанское издание Marca.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может быть заблокирован, так как «матрасники» сделали запрос о блокировке трансфера француза.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.

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