«Барселона» предложит Месси контракт до конца карьеры

Руководство «Барселоны» намерено предложить лидеру клуба Лионелю Месси бессрочный контракт до конца карьеры, сообщает Mundo Deportivo.
Нынешний контракт 32-летнего аргентинца с каталонским клубом заканчивается летом 2021 года. В соглашении есть пункт о возможности пролонгации на один год, однако сине-гранатовые хотят предложить Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его игровой карьеры.
Лионель неоднократно заявлял, что готов выступать за каталонский клуб всю жизнь и с радостью завершит карьеру именно в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что каталонцы предложат Месси контракт до 2023 года.
Месси является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, стал автором 36 забитых мячей, а также 13 результативных передач.
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