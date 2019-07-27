Азар: Пулишич может стать одним из лучших в мире
Вингер мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о коллеге по позиции из лондонского «Челси» Кристиане Пулишиче.
«В будущем Пулишич может стать одним из лучших в мире, уверен. Он может стать звездой. Сейчас он играет за один из лучших клубов в мире», — приводит слова Азара Associated Press.
Эден выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Этим летом бельгийский футболист перешёл в «Реал» за € 100 млн.
Пулишич ранее защищал цвета дортмундской «Боруссии». Предстоящий сезон станет для 20-летнего американца дебютным в составе лондонского клуба.
Напомним, «Реал» потерпел поражение в последнем матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча прошла в Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф» и завершилась со счётом 3:7.
Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром
- 27 июля 2019
-
10:16
-
10:09
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:23
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:32
-
07:22
-
07:10
-
06:55
-
06:42
-
06:36
-
06:27
-
06:09
-
05:57
-
05:38
-
05:28
-
05:18
-
05:06
-
04:53
-
01:22
-
00:53
-
00:52
-
00:25
- 26 июля 2019
-
23:50
-
23:36
-
23:29
-
23:25
Партнерский контент