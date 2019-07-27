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Азар: Пулишич может стать одним из лучших в мире

Азар: Пулишич может стать одним из лучших в мире
Футбол / Англия 0

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о коллеге по позиции из лондонского «Челси» Кристиане Пулишиче.

«В будущем Пулишич может стать одним из лучших в мире, уверен. Он может стать звездой. Сейчас он играет за один из лучших клубов в мире», — приводит слова Азара Associated Press.

Эден выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Этим летом бельгийский футболист перешёл в «Реал» за € 100 млн.

Пулишич ранее защищал цвета дортмундской «Боруссии». Предстоящий сезон станет для 20-летнего американца дебютным в составе лондонского клуба.

Напомним, «Реал» потерпел поражение в последнем матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча прошла в Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф» и завершилась со счётом 3:7.

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