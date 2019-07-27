Чемпион мира по боксу оценил навыки Колашинаца в драке с грабителями

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер похвалил защитника «Арсенала» Зеада Колашинаца, который голыми руками отбился от двух грабителей.
«Он хорошо двигается, подходит к сопернику и отскакивает от него. Посмотрите, какой у него хук. Не знаю, что у него за техника, но работа ног… Он довольно подвижный.
С ним стоит поработать, так как он очень предсказуем и это делает его уязвимым. Но у него быстрые ноги, и с этим можно работать", — приводит слова Уайлдера The Sun.
Инцидент произошёл в северном районе Лондона. Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и Колашинац проезжали на «мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Озил выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Колашинац тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими.
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