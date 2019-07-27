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«Арарат-Москва»: мы не имеем никакого отношения к клубу «Арарат-Армения»

«Арарат-Москва»: мы не имеем никакого отношения к клубу «Арарат-Армения»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Пресс-служба московского «Арарата» обратилась к болельщикам клуба.

«Уважаемые болельщики! Мы благодарим каждого, кто поддерживает и критикует нашу команду, и хотим разъяснить сложившуюся ситуацию вокруг бурно обсуждающихся тем о «переезде» нашего клуба в другую страну в конце сезона-2017/18.

После победы в зоне «Центр» ПФЛ сезона-2017/18 предыдущие инвесторы нашего клуба приняли решении о прекращении финансирования московской команды с последующим переводом всех средств в чемпионат Армении с целью открытия там новой команды под названием «Арарат-Армения».

Учитывая разочарование наших болельщиков, тем более их число, новое руководство нашего клуба приняло решение выкупить все акции у предыдущих владельцев и возродить былую славу нашей команды.

Просим вас с пониманием отнестись к тому, что сейчас у команды нет звездных новичков и большого количества армянских фамилий. К сожалению, мы не обладаем достаточным количеством финансовых средств для приглашения в команду игроков армянского происхождения с российским гражданством, которые смогут помочь нашей команде с выходом в ФНЛ за один сезон.

Хотим заявить, что сейчас московский «Арарат» не имеет никакого отношения к новоиспеченному армянскому клубу под названием «Арарат-Армения».

На данный момент мы существуем только благодаря вашей поддержке. Приходите на стадион и болейте за нашу команду. Спасибо вам за веру в нас!» — говорится в заявлении.

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