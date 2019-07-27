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«Ювентус» отказался продавать Дибалу «Тоттенхэму» за € 50 млн

«Ювентус» отказался продавать Дибалу «Тоттенхэму» за € 50 млн
Футбол / Англия 0

Руководство туринского «Ювентуса» отказалось от последнего предложения лондонского «Тоттенхэм Хотспур» о приобретении форварда Пауло Дибалы. «Шпоры» попытались договориться о трансфере за € 50 млн, сообщает La Stampa.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет, чтобы соотечественник усилил команду, но действующие чемпионы итальянской Серии А хотят получить больше денег с продажи 25-летнего игрока.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В минувшем сезоне аргентинский нападающий на клубном уровне забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Контракт Пауло с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед» на форварда Ромелу Лукаку.

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