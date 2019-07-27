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«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Уфа» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 14:00

«Уфа» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Крылья Советов» на «Чемпионате».

Обслужит встречу арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин из Владимира и Александр Богданов из Вереи. Резервный рефери — Иван Сиденков из Санкт-Петербурга.

После двух стартовых туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, не набрав ни одного очка. «Крылья Советов» (3) — на 9-м.

«Уфа» – «Крылья Советов»: прогноз Георгия Черданцева на матч третьего тура РПЛ
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