«Уфа» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 14:00

Сегодня, 27 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Крылья Советов» на «Чемпионате».
Обслужит встречу арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин из Владимира и Александр Богданов из Вереи. Резервный рефери — Иван Сиденков из Санкт-Петербурга.
После двух стартовых туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, не набрав ни одного очка. «Крылья Советов» (3) — на 9-м.
- 27 июля 2019
-
12:08
-
12:01
-
11:52
-
11:39
-
11:31
-
11:02
-
10:57
-
10:47
-
10:31
-
10:16
-
10:09
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:23
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:32
-
07:22
-
07:10
-
06:55
-
06:42
-
06:36
-
06:27
-
06:09
-
05:57
-
05:38
-
05:28
-
05:18
-
05:06