«Уфа» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 14:00

Сегодня, 27 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Крылья Советов» на «Чемпионате».



Обслужит встречу арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин из Владимира и Александр Богданов из Вереи. Резервный рефери — Иван Сиденков из Санкт-Петербурга.



После двух стартовых туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, не набрав ни одного очка. «Крылья Советов» (3) — на 9-м.

«Уфа» – «Крылья Советов»: прогноз Георгия Черданцева на матч третьего тура РПЛ