«Виссел Кобе» объявил о переходе Вермалена

Бельгийский защитник Томас Вермален перешёл в «Виссел Кобе», сообщается на официальном сайте японского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался японцам бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
33-летний Вермален является воспитанником «Аякса». За карьеру он также выступал за «Ваалвейк», «Арсенал», «Барселону» и «Рому». За сборную Бельгии сыграл 70 матчей и забил один гол.
Наибольших успехов в карьере Вермален добился с «Барселоной». В составе каталонского клуба он четыре раза становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, по разу победил в Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. С «Аяксом» бельгиец стал чемпионом Нидерландов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в активе Вермалена Кубок Англии, завоёванный с «Арсеналом».
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