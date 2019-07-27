Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте

Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.
«Для Рафаэля деньги всегда были на первом месте, а клуб — на последнем. Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и поехал в Китай. Если бы он вернулся в «Реал» или перешёл в клуб из топ-6 Премьер-лиги, я бы это понял. Но всё дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил о прибавке к зарплате в размере 50%, поскольку знал, что мы не согласимся», — приводит слова Эшли Daily Mail.
Напомним, после ухода из «Ньюкасла» Бенитес заключил контракт с «Далянь Ифан». По информации СМИ, зарплата испанского специалиста в китайском клубе составляет € 13,4 млн в год.
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