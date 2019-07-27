Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.

Форвард нанёс на спину своё изображение с кубком Лиги чемпионов в руках.

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. 27-летний Фирмино принял участие в 12 матчах турнира (8 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также на его счету 12 голов и шесть результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги.

В новом сезоне «Ливерпуль» стартует в чемпионате Англии матчем с «Норвич Сити». Встреча состоится 9 августа на стадион «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.