«Фиорентина» предложила Кьезе удвоить зарплату, чтобы он не ушёл в «Ювентус»
«Фиорентина» хочет сохранить полузащитника Федерико Кьезу, которым активно интересуется «Ювентус», утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, флорентийский клуб предложил футболисту увеличить зарплату в два раза, если он откажется переходить в «Ювентус». Зарплата хавбека может увеличиться до € 3,5 млн в год. В этом случае его контракт будет продлён до лета 2023 года.
21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и сыном известного футболиста Энрико Кьезы. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Контракт хавбека с «фиалками» действует до лета 2022 года.
Владелец «Фиорентины»: Кьеза не продаётся даже за € 100 млн, нам не нужны деньги
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