«Интер Майами» Бекхэма представил первых двух игроков в истории клуба

«Интер Майами», принадлежащий группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба. Ими стали аргентинцы Матиас Пеллегрини и Хулиан Карранса.
Видео доступно на странице «Интер Майами» в «Инстаграме».
«Интер» дебютирует в североамериканской лиге MLS начиная со следующего сезона. До конца января 2020-го 19-летние футболисты продолжат выступать за свои прошлые клубы на правах аренды: Пеллегрини — за «Эстудиантес», Карранса — за «Банфилд».
Видео доступно на странице «Интер Майами» в «Инстаграме».
Трансфер Матиаса обошёлся «Интеру» в € 8,10 млн. За Хулиана клуб из штата Флорида заплатил € 5,4 млн.
В минувшем сезоне Пеллегрини, играющий на позиции вингера, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах аргентинской Суперлиги. В активе Каррансы 3 гола в 15 встречах.
- 27 июля 2019
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