Рамос: мы обосрались в матче с «Атлетико»
Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение в матче Международного кубка чемпионов с «Атлетико» (3:7).
«Ощущение отвратительное. Но мы только начинаем сезон. Мы восприняли матч как товарищеский, „Атлетико“ отнёсся к нему по-другому. Счёт слишком крупный. Мы обосрались. Можно проиграть по-разному, но только не так.
Мы пытались забыть первый тайм, чтобы постараться выиграть вторую половину. Это нам удалось. Но всё равно это очень плохой результат.
У нас нет проблем с мотивацией. Мы выиграли много трофеев, но это было в прошлом. Теперь мы начали с нуля, забыв прошлый сезон.
Верю в команду. Если бы у меня был хотя бы один процент сомнений, я ушёл бы первым", — приводит слова Рамоса Marca.
Видеообзор сокрушительного поражения «Реала» в матче с «Атлетико»
- 27 июля 2019
-
13:54
-
13:52
-
13:36
-
13:32
-
13:17
-
13:08
-
12:56
-
12:48
-
12:43
-
12:24
-
12:08
-
12:01
-
11:52
-
11:39
-
11:31
-
11:02
-
10:57
-
10:47
-
10:31
-
10:16
-
10:09
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:23
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:32
-
07:22
-
07:10
Партнерский контент