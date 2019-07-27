Рамос: мы обосрались в матче с «Атлетико»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение в матче Международного кубка чемпионов с «Атлетико» (3:7).

«Ощущение отвратительное. Но мы только начинаем сезон. Мы восприняли матч как товарищеский, „Атлетико“ отнёсся к нему по-другому. Счёт слишком крупный. Мы обосрались. Можно проиграть по-разному, но только не так.

Мы пытались забыть первый тайм, чтобы постараться выиграть вторую половину. Это нам удалось. Но всё равно это очень плохой результат.

У нас нет проблем с мотивацией. Мы выиграли много трофеев, но это было в прошлом. Теперь мы начали с нуля, забыв прошлый сезон.

Верю в команду. Если бы у меня был хотя бы один процент сомнений, я ушёл бы первым", — приводит слова Рамоса Marca.