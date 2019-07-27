Гризманн рассказал, кто больше всех удивил его в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн рассказал, что его впечатлила работа на тренировках бразильского полузащитника Рафиньи Алькантары.
«Больше всех на тренировках меня удивил Рафинья.
Я уже разговаривал с Луисом Суаресом, потому что он уругваец, а вы знаете о моей дружбе со всеми уругвайцами. Мы говорили в последние дни", — приводит слова Гризманна AS.
Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.
- 27 июля 2019
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