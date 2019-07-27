Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Инго Хаспель, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил информацию о переговорах с московским «Спартаком».
«Могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта», — сказал Хаспель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Ранее сообщалось, что Шюррле близок к переходу в «Спартак» на правах аренды. Зарплата футболиста в стане красно-белых составит около € 3 млн в год. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, — € 8 млн.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- 27 июля 2019
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