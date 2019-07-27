Быстров: пусть болельщики «Спартака» попросят Федуна купить 5-7 топ-игроков

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о московском «Спартаке».

«Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов.

С таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ. У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился.

После чемпионского сезона болельщики ждут от «Спартака» исключительно побед? В таком случае пусть фанаты попросят Федуна купить пять-семь топ-игроков», — приводит слова Быстрова «RT на русском».

«Спартак», набрав 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 27 июля, красно-белые проведут выездной матч 3-го тура с «Тамбовом», начало — в 16:30 мск.