Быстров: пусть болельщики «Спартака» попросят Федуна купить 5-7 топ-игроков

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о московском «Спартаке».
«Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов.
С таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ. У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился.
После чемпионского сезона болельщики ждут от «Спартака» исключительно побед? В таком случае пусть фанаты попросят Федуна купить пять-семь топ-игроков», — приводит слова Быстрова «RT на русском».
«Спартак», набрав 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 27 июля, красно-белые проведут выездной матч 3-го тура с «Тамбовом», начало — в 16:30 мск.
- 27 июля 2019
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