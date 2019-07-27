«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Тамбовом»

«Спартак» попросил болельщиков воздержаться от использования пиротехнических изделий в ходе матча 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.



Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — приводится обращение пресс-службы «Спартака» на официальном сайте клуба.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало матча в 16:30 мск.