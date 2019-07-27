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Джан: «Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев в новом сезоне

Джан: «Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев в новом сезоне
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился ожиданиями от нового сезона.

«Очевидно, что у нас многое поменялось. Пришли новый тренер и новые игроки. Мы рады предоставить себя в распоряжение Маурицио Сарри и его футбольного стиля.

У меня нет предпочтений между Сарри и Аллегри, я просто стараюсь изо всех сил. Могу взять на себя много ролей в полузащите. Помогаю команде и выполняю свою роль.

«Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев. Все, кто работает в клубе, знают это. Мы хотим повторить наш успех в Серии А, преуспеть в Кубке Италии и постараемся отдать все силы в Лиге чемпионов.

Знаем, что это будет нелегко. «Интер» — очень сильный соперник, и есть другие клубы, которые могут бросить нам вызов в борьбе за скудетто", — приводит слова Джана Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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