Джан: «Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев в новом сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился ожиданиями от нового сезона.
«Очевидно, что у нас многое поменялось. Пришли новый тренер и новые игроки. Мы рады предоставить себя в распоряжение Маурицио Сарри и его футбольного стиля.
У меня нет предпочтений между Сарри и Аллегри, я просто стараюсь изо всех сил. Могу взять на себя много ролей в полузащите. Помогаю команде и выполняю свою роль.
«Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев. Все, кто работает в клубе, знают это. Мы хотим повторить наш успех в Серии А, преуспеть в Кубке Италии и постараемся отдать все силы в Лиге чемпионов.
Знаем, что это будет нелегко. «Интер» — очень сильный соперник, и есть другие клубы, которые могут бросить нам вызов в борьбе за скудетто", — приводит слова Джана Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
- 27 июля 2019
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