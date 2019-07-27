Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

Алана Мамаева, жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, почему ей пришлость выставить на продажу автомобиль Mercedes AMG G63, который принадлежит мужу.

«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь». Паша сказал мне продать одну из машин!» — написала Алана в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».

Сообщение Аланы Мамаевой Фото : «Инстаграм»

Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным сейчас отбывает наказание в колонии в Белгородской области за участие в двух драках в Москве. Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — 7 декабря.

Напомним, ранее российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева показала, в каких условиях Кокорин и Мамаев отбывают сроки в колонии.