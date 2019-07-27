«Манчестер Сити» обыграл «Иокогаму Ф. Маринос» в товарищеском матче
В Иокогаме (Япония) на стадионе «Ниссан» состоялся товарищеский матч «Иокогама Ф. Маринос» — «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 одержала английская команда.
Автором первого мяча стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отличившийся на 18-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек «Иокогамы» Кэита Эндо. До свистка на перерыв «горожане» снова вышли вперёд — гол в актив записал полузащитник Рахим Стерлинг. На 92-й минуте ещё один мяч в ворота японского клуба отправил нападающий Лукас Нмеча.
«Сити» — действующий чемпион английской Премьер-лиги. В минувшем сезоне команда из Манчестера под руководством Хосепа Гвардиолы набрала 98 очков в 38 матчах (32 победы, 2 ничьих, 4 поражения).
Товарищеские матчи (клубы)
27 июля 2019, суббота. 13:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 – Де Брёйне – 18, 1:1 – Эндо – 23, 1:2 – Стерлинг – 40, 1:3 – Нмеча – 90+2
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