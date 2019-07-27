«Вулверхэмптон» арендовал у «Реала» защитника Вальехо

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо перешёл в «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте английского клуба.
«Волки» арендовали футболиста до окончания сезона-2019/20. О наличии или отсутствии в соглашении пункта о приоритетном выкупе не сообщается.
Трансфер Вальехо стал для «Вулверхэмптона» третьим нынешним летом. До этого клуб выкупил трансферы ранее арендованных полузащитника Леандро Дендокера (€ 13,5 млн) и форварда Рауля Хименеса (€ 38 млн).
22-летний Вальехо является воспитанником «Сарагосы». В «Реал» он перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Вальехо принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Также он получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действителен до лета 2021 года.
- 27 июля 2019
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