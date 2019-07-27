Божович: «Крыльям Советов» не хватило удачи в матче с «Уфой»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).
«Думаю, в первом тайме игра была равная. „Уфа“ создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели две-три очень хорошие возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило», — приводит слова Божовича официальный сайт клуба.
«Уфа», набрав три очка, поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (3) — на 9-м месте.
В 4-м туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с московским «Локомотивом». Матч состоится 3 августа. «Уфе» предстоит выездная встреча с «Сочи». Игра пройдёт 4 августа.
«Молодёжка» «Уфы» на своём поле проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:6
- 27 июля 2019
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:19
-
17:17
-
16:59
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:17
-
16:01
-
15:55
-
15:35
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:02
-
15:01
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:10
-
13:54
-
13:52
-
13:36
-
13:32
-
13:17
-
13:08
-
12:56
-
12:48
-
12:43
-
12:24
Партнерский контент