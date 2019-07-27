Божович: «Крыльям Советов» не хватило удачи в матче с «Уфой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

«Думаю, в первом тайме игра была равная. „Уфа“ создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели две-три очень хорошие возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило», — приводит слова Божовича официальный сайт клуба.

«Уфа», набрав три очка, поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (3) — на 9-м месте.

В 4-м туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с московским «Локомотивом». Матч состоится 3 августа. «Уфе» предстоит выездная встреча с «Сочи». Игра пройдёт 4 августа.