ЦСКА и «Локомотив» не выявили победителя в молодёжном первенстве

В матче 3-го тура молодёжного первенства России московские ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Октябрь». Обслуживал матч арбитр Евгений Карасёв из Пскова.

«Локомотив», набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице, уступая лидирующим «Крыльям Советов» и «Уралу» только по разнице забитых и пропущенных мячей. ЦСКА (5) — на пятом месте в таблице.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 3 августа. «Локомотиву» предстоит гостевая игра с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 2 августа.



Матч основных команд ЦСКА и «Локомотива» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.