Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»
Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фанаты вывесили на трибунах несколько пиджаков, намекая на главного тренера команды Олега Кононова.
Матч «Тамбов» — «Спартак» проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (0) — на 15-м месте.
Фанаты «Спартака» прошли маршем по Саранску перед матчем с «Тамбовом»
- 27 июля 2019
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