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«Тамбов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»

Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фанаты вывесили на трибунах несколько пиджаков, намекая на главного тренера команды Олега Кононова.

Матч «Тамбов» — «Спартак» проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

«Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (0) — на 15-м месте.

Фанаты «Спартака» прошли маршем по Саранску перед матчем с «Тамбовом»
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