Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»

Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фанаты вывесили на трибунах несколько пиджаков, намекая на главного тренера команды Олега Кононова.

Матч «Тамбов» — «Спартак» проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).



«Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (0) — на 15-м месте.