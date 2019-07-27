«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
20-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах молодёжного первенства России, в которых стал автором семи забитых мячей (один — с пенальти), а также получил три жёлтые карточки.
Напомним, главным тренером «Торпедо» является Сергей Игнашевич, который на протяжении многих лет выступал за ЦСКА.
В нынешнем сезоне «Торпедо», набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги после четырёх туров. Следующий матч московский клуб проведёт 28 июля с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало — в 17:00 мск.
Источник: Найджи не перейдёт в ЦСКА, он уже подписал контракт с «Жил Висенте»
- 27 июля 2019
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