Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» уступил «Интеру» в серии пенальти в товарищеском матче

«ПСЖ» уступил «Интеру» в серии пенальти в товарищеском матче
Футбол / Италия 0

В товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» встречался с миланским «Интером». Игра прошла на стадионе «Олимпик Комплекс» в Макао и завершилась победой итальянского клуба в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).

На 41-й минуте счёт в матче открыл защитник парижской команды Тило Керер. В компенсированное время встречи нападающий «Интера» Самуэле Лонго сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался миланский клуб.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2018/19. Миланский «Интер» в минувшем сезоне занял 4-е место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус». 4 августа «Интер» проведёт матч с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках Международного кубка чемпионов.

Товарищеские матчи (клубы)
27 июля 2019, суббота. 14:30 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1 : 1
5 : 6
Интер М
Милан, Италия
1:0 – Керер – 41, 1:1 – Лонго – 90+4
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент