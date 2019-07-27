«ПСЖ» уступил «Интеру» в серии пенальти в товарищеском матче
В товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» встречался с миланским «Интером». Игра прошла на стадионе «Олимпик Комплекс» в Макао и завершилась победой итальянского клуба в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).
На 41-й минуте счёт в матче открыл защитник парижской команды Тило Керер. В компенсированное время встречи нападающий «Интера» Самуэле Лонго сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался миланский клуб.
Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2018/19. Миланский «Интер» в минувшем сезоне занял 4-е место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус». 4 августа «Интер» проведёт матч с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках Международного кубка чемпионов.
- 27 июля 2019
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