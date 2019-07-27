Автогол Полуяхтова — в видеообзоре матча «Уфа» — «Крылья Советов»

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Ассистентами арбитра на матче работали Максим Гаврилин из Владимира и Александр Богданов из Вереи.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Даниил Фомин, которому ассистировал Александр Сухов. Через несколько минут самарский клуб восстановил равновесие благодаря голу Срджана Мияйловича с передачи Александра Соболева. Решающий гол был забит на 33-й минуте. Защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов отправил мяч в собственные ворота.
«Уфа», набрав три очка, поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (3) — на 9-м месте.
Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.
- 27 июля 2019
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