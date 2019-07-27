Агент Мельгарехо: неправда, что Лоренсо известили об уходе из «Спартака»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, опроверг информацию, что его клиент может покинуть московский клуб.
«Это неправда, что Мельгарехо известили о том, что он уходит из „Спартака“. Его будущее ясно, он игрок „Спартака“. Я слышал об интересе „Ростова“, но это будет тяжело сделать, потому что Лоренсо принадлежит московскому клубу», — сказал Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2020 года.
- 27 июля 2019
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