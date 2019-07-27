Хусаинов: Вилков – молодец. В моменте с голом «Спартаку» всё было по правилам

Бывший арбитр ФИФА известный российский судья Сергей Хусаинов поделился мнением о работе главного судьи матча 3-го тура РПЛ «Тамбов» — «Спартак» Михаила Вилкова в первом тайме. Напомним, после первых 45 минут встречи «Тамбов» ведёт в счёте — 1:0.



«Никаких вопросов к судье из-за возможного пенальти в ворота «Тамбова» и голу «Спартаку» не возникло. Вилков – молодец. В моменте с голом ассистент дёрнулся на первый пас, но там офсайд был пассивным. Дальше всё было по правилам. Что касается удара Фернандо и попадания мяча в руку, то там всё тоже правильно: защитник не увеличивал площадь, мяч бы попал в лицо, если бы там не было локтя. Так что пенальти не было, он защищал лицо, так что увеличения там не было, это была самооборона», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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