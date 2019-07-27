Видео: реакция Роналду на празднование гола в его стиле соперниками

В товарищеском матче между «Ювентусом» и сборной звёзд чемпионата Южной Кореи случился забавный эпизод.

После второго забитого мяча в ворота «старой синьоры» сразу три футболиста корейской команды отпраздновали гол в стиле форварда туринцев Криштиану Роналду. В этот момент камеры успели запечатлеть реакцию 34-летнего португальца на это действо.

Видео доступно в «твиттере» Football HQ.

Роналду провёл всю игру на скамейке запасных. Болельщики остались недовольны тем, что футболист так и не появился на поле. При этом ранее организаторы сообщали, что нападающий сыграет как минимум один тайм.

Встреча команд проходила в Сеуле и собрала более 60 тысяч зрителей. Матч завершился вничью со счётом 3:3.