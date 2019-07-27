Евсеев: «Уфе» уже вторую игру забивают дальними ударами
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«Игроки стали увереннее действовать в обороне после выхода Беленова? Вопрос не совсем тактичный. Результат мог быть другим, если бы в конце забили. Для обороны он был в помощь, и на выходах взял почти все верховые мячи. Но нам уже вторую игру забивают дальними ударами. Значит, где-то кто-то недоработал.
О чём говорил с главным арбитром? Зачем мне в прессу это выносить. Состоялся разговор, всё нормально», — приводит слова Евсеева официальный сайт «Уфы».
«Уфа», набрав три очка, поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (3) — на 9-м месте.
Автогол Полуяхтова — в видеообзоре матча «Уфа» — «Крылья Советов»
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