Б. Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 62 млн
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.
По информации источника, переговоры по трансферу 24-летнего хавбека между клубами практически были сорваны, однако в последний момент сторонам удалось достичь соглашения. Трансфер португальца обойдётся «красным дьяволам» в € 62 млн. Футболист уже отправился в Манчестер для прохождения медицинского обследования.
Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти) и 13 результативных передач. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в € 55 млн по Бруну Фернандешу
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