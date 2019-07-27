Б. Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 62 млн

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

По информации источника, переговоры по трансферу 24-летнего хавбека между клубами практически были сорваны, однако в последний момент сторонам удалось достичь соглашения. Трансфер португальца обойдётся «красным дьяволам» в € 62 млн. Футболист уже отправился в Манчестер для прохождения медицинского обследования.

Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти) и 13 результативных передач. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.

