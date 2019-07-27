Григорян: матч со «Спартаком» прошёл по нашему сюжету, могли даже увеличить счёт

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С «Зенитом» и «Локо» нам уже удавалось воплощать наш план, но сегодня даже получилось больше. Матч прошёл по нашему сюжету. Безусловно, у «Спартака» были моменты, но в быстрых атаках мы могли даже увеличить счет. В клуб я пришёл без помощников, но с Ширшевым и Первушиным у нас получилось взаимопонимание, и я очень рад, как мы подошли к матчу.

Перед матчем спросил: «Это столько спартаковцев»? Первушин говорит: «Да». А во время матча мы уже слышали, как люди скандируют: «Тамбов». Даже не рассчитывал, что столько наших фанатов приедет на матч", — слова Григоряна передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.