Григорян: матч со «Спартаком» прошёл по нашему сюжету, могли даже увеличить счёт
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«С «Зенитом» и «Локо» нам уже удавалось воплощать наш план, но сегодня даже получилось больше. Матч прошёл по нашему сюжету. Безусловно, у «Спартака» были моменты, но в быстрых атаках мы могли даже увеличить счет. В клуб я пришёл без помощников, но с Ширшевым и Первушиным у нас получилось взаимопонимание, и я очень рад, как мы подошли к матчу.
Перед матчем спросил: «Это столько спартаковцев»? Первушин говорит: «Да». А во время матча мы уже слышали, как люди скандируют: «Тамбов». Даже не рассчитывал, что столько наших фанатов приедет на матч", — слова Григоряна передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Григорян: возможно, мне ещё предстоит заняться аналитикой на телевидении
- 27 июля 2019
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