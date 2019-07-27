Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себя
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение (0:2) в матче 3-го тура РПЛ с «Тамбовом».
«Тяжёлый проигрыш для нас. Упустив много шансов, мы уступили. Хотел бы извиниться перед болельщиками за результат. Безусловно, мы будем бороться в следующей игре. Этот проигрыш я беру на себя. Игроки выполняли всё что я требовал, но удача от нас отвернулась.
Каждый проигрыш – это серьёзный шаг, который должен перенести любой тренер. Я понимаю болельщиков. Но мы работаем с игроками. Лично я буду делать всё от себя зависящее для «Спартака». Для меня Саранск несчастливый город. А так, прекрасный город, где созданы все условия", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Григорян: считаю Кононова топ-тренером
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