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Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себя

Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себя
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение (0:2) в матче 3-го тура РПЛ с «Тамбовом».

«Тяжёлый проигрыш для нас. Упустив много шансов, мы уступили. Хотел бы извиниться перед болельщиками за результат. Безусловно, мы будем бороться в следующей игре. Этот проигрыш я беру на себя. Игроки выполняли всё что я требовал, но удача от нас отвернулась.

Каждый проигрыш – это серьёзный шаг, который должен перенести любой тренер. Я понимаю болельщиков. Но мы работаем с игроками. Лично я буду делать всё от себя зависящее для «Спартака». Для меня Саранск несчастливый город. А так, прекрасный город, где созданы все условия", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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