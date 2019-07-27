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Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»

Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что полузащитник команды Лоренсо Мельгарехо покинет московский клуб.

«Мельгарехо, Ханни – те игроки, которые покинут команду. Софьян уже ушёл», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ранее агент парагвайца Хуан Апплеярд заявил, что будущее его клиента связано с красно-белыми.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2020 года.

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